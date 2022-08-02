جامعة طيبة تحتفي بعام القهوة السعودية

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

نظمت جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات بينبع فعالية “عام القهوة السعودية 2022″ مواكبة بذلك إعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ”عام القهوة السعودية” احتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن الحربي أن الفعالية تهدف إلى التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية والاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميز للمملكة وتسليط الضوء على البُن الخولاني السعودي بوصفه منتجاً سعودياً أصيلاً وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصلية المرتبطة بالقهوة السعودية.

من جهتها أكدت وكيلة العمادة بشطر الطالبات والمشرفة على الفعالية الدكتورة عزيزة اليوبي بأهمية إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية وتسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية، مشيرة إلى أن محاور الفعالية شملت أركان تعريفية تفاعلية ولوحات تعريفية ومسابقات وجوائز وسط حضور وتفاعل كبير من فئات المجتمع.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كافة الأعمار.