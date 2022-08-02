تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

الكويت – البلاد

أعلنت الكويت، عن تشكيلة حكومتها الجديدة، أمس (الاثنين) برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد، وعضوية 12 وزيرا.

وقالت وزارة الإعلام، إن التشكيل الذي صدر بمرسوم أميري يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط، وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

ونص المرسوم الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم. وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

وتضم الحكومة الكويتية كلا من: طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة، محمد عبد اللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، أحمد المحمد الصباح، وزيرا للخارجية، رنا عبد الله الفارس، وزير دولة لشؤون البلدية، ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبد الرحمن بداح المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، ووزير دولة لشؤون الشباب، علي فهد المضف، وزيرا للتربية، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، جمال هاضل الجالوي، وزيرا للعدل، ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة، عبد الوهاب محمد الرشيد، وزيرا للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، علي حسين الموسى، وزيرا للأشغال العامة، ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة، ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.