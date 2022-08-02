الارصاد لـ(البلاد): أمطار الوسطى والشرقية غير اعتيادية

البلاد – مها العواودة

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ”البلاد” أن الحالة الجوية السائدة هذه الأيام استثنائية وشاسعة النطاق وامطارها من متوسطة إلى غزيرة على مناطق واسعة في المملكة شملت المناطق الوسطى والشرقية والمناطقة الجنوبية من الرياض والشرقية والمرتبات الجنوبية .

وذكر العقيل أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية الماطرة المميزة حتى نهاية الأسبوع القادم لتشمل مناطق أوسع قد تمتد إلى المناطق الشمالية من المملكة. وأكد على ضرورة الالتزام وأخذ الحيطة والحذر ومتابعة موقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لخطر تكون السيول والسيول المنقولة خاصة على منطقة جازان وعسير والباحة في الفترة القادمة.

من جهته قال المركز الوطني للأرصاد، إن الأمطار التي تشهدها الرياض حاليًا غير اعتيادية في فصل الصيف، مؤكدة أن احتمالية تكرارها أمر وارد خلال الأيام المقبلة. وأوضح مركز الأرصاد، في بيان له –عبر تويتر- أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تُعد من الحالات المطرية «غير الاعتيادية» في هذه الفترة من فصل الصيف. وأكد مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، حمزة بن عبدالعزيز كومي، أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد، تشير إلى تسجيل مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري يوليو وأغسطس.



وبلغت أعلاها في مدينة الأحساء 19 ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م نحو 26,6 ملم.

وأضاف كومي، أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة. كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد ، لافتا إلى أن الحالة الجوية السابقة، تشمل مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان. وأشار إلى استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.