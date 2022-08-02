أخضر الناشئين يخسر ودياً أمام منتخب مصر في معسكر جدة

الرياض – هاني البشر
خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من ضيفه منتخب مصر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي المقام؛ تحضيرًا لبطولة كأس العرب في الجزائر.
سجل منتخب مصر هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من” محمود البريه في حراسة المرمى، قاسم سلطان، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، فرحة الشمراني، رامز العطار، نواف الجناحي، نواف الجدعاني، طلال حاجي.