الرياضة

أخضر الناشئين يخسر ودياً أمام منتخب مصر في معسكر جدة

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1444 هـ       2 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من ضيفه منتخب مصر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي المقام؛ تحضيرًا لبطولة كأس العرب في الجزائر.

سجل منتخب مصر هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من” محمود البريه في حراسة المرمى، قاسم سلطان، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، فرحة الشمراني، رامز العطار، نواف الجناحي، نواف الجدعاني، طلال حاجي.

 

يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وضعت “الأخضر” في المجموعة “الرابعة”، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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