70 ألف زائر لفعاليات مهرجان العسل الدولي

الباحة ـ البلاد

اختُتمت أمس فعاليات مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، وسط حضور تجاوز 70 ألف زائر وبمبيعات بلغت نحو 8 ملايين ريال.

وتخلل الحفل الختامي عدد من الكلمات الخطابية وتسليم جوائز المهرجان للفائزين في مسابقتي العسل والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب عرض فلكلور شعبي لفرقة الباحة.

وحظي المهرجان بإقبال كبير من داخل وخارج المملكة، وذلك تبعاً للثقة الكبيرة التي اكستبها المهرجان على مدار 14 عاماً مضت، من خلال تقديم أجود أنواع العسل وبناء جسور من المعرفة بقطاع العسل ومشتقاته عبر إقامة العديد من الدورات التدريبة.



واستقبل المهرجان 30 طناً من أنواع العسل من داخل المملكة وخارجها، جرى خلالها فحص أكثر من 1200 عينة من خلال مختبر تحليل جودة العسل، فيما شاركت أكثر من 15 عينة في مسابقات العسل المصاحبة للمهرجان.

كما شهد المهرجان إقامة أعمال المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل، تحت شعار “الممارسات الجيدة في تربية النحل من أجل تربية نحل مستدامة”، بحضور أكثر من 200 مشارك من 35 دولة، إضافة إلى المشاركين من داخل المملكة، قدم خلاله 46 ورقة علمية، تناولت أهم موضوعات قطاع النحل، كما أقيم منتدى وطني للنحالين بمشاركة 12 مسؤولاً من مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع النحل، نوقشت خلاله التحديات التي تواجه قطاع النحل وآلية التغلب عليها وتحويلها إلى مقومات، وذلك من خلال عرض عدد من الإستراتيجيات والخطط والأنظمة، يمكن من خلالها تنفيذ الآليات والإجراءات الداعمة لهذا القطاع.