وصول طلائع معتمري الخارج للمسجد الحرام

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي ـ محمد قاسم

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وصول الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في بداية موسم العمرة وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.

وتواصل الرئاسة بالتزامن مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام تنفيذ الخدمات الميدانية وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي لإيجاد بيئة تعبدية آمنة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم.

وجهزت الرئاسة في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وهيأت وكالة التفويج وإدارة الحشود مع الجهات المعنية في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود لأول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين، وخصص الدور الأول للمطاف للطائفين من غير المعتمرين، وكذلك خصصت توسعة الملك فهد ، وتوسعة الملك عبدالله، والدور الأول للمطاف ، والساحات الخارجية للمصلين، وخصصت أبواب رئيسية محددة لدخول المعتمرين وهي باب الملك فهد، وباب السلام، وباب أجياد، وأخرى للخروج لضمان انسيابية حركة الحشود أثناء تأدية مناسك العمرة. كما أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إجراءات دخول طلائع المعتمرين لعام 1444 هـ والقادمين من جمهورية العراق.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت عن استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة والزيارة، عبر دعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية في سبيل خدمتهم وإنجاز معاملاتهم.