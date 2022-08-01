موهبة الإثرائي يعزز مقدرات المبدعين والموهوبين

الرياض ـ البلاد

تنطلق اليوم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، بمشاركة أكثر من 56 طالباً موهوباً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. ويتضمن البرنامج الذي يستمر على مدى 15 يوماً ، 5 وحدات إثرائية و 6 حقائب تدريبية في مجموعة من البرامج والأنشطة في المجالات الثقافية والمهارية والاجتماعية والرياضية ، تسهم في توفير السواعد الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة في السوق المحلي والعالمي. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة أكملت استعداداتها لانطلاق البرنامج الذي يتبنى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية ، لافتًا إلى أن البرنامج يقوم على توسعة مدارك الطلبة المعرفية وفتح الآفاق لبنائها، وتحديد واكتشاف المجال العلمي لوضع أهدافه المستقبلية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتوفير بيئة علمية وإثرائية تمكنهم من مخالطة أقرانهم الموهوبين بنفس الفئة العمرية. كما انطلقت أمس فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ببريدة ، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، وبيتنافس أكثر من 80 طالبة موهوبة من جميع المراحل الدراسية.



ويهدف البرنامج إلى إثراء المعرفة، ورفع الكفاءة، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتنمية المهارات الشخصية للطالبات الموهوبات وفق منهجية علمية؛ تسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية.

ويتضمن البرنامج مساراً علمياً تنبثق منه وحدات إثرائية مصممة من قبل أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة والإبداع وهي: العلوم والهندسة، وعلوم الحاسب، والرياضيات التطبيقية، والعلوم الطبية والحيوية والكيمائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، ومسار المهارات الشخصية الذي يتضمن مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، والقيادة والتأثير الاجتماعي، والقيم والسمات الشخصية الإيجابية، والرؤية المستقبلية، والمرونة، والأمن الرقمي، يقدم على يد مدربين متخصصين في تدريب المهارات تم تدريبهم من قبل مؤسسة موهبة.

يذكر أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يأتي ضمن البرامج الإثرائية التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة “بالتكامل مع وزارة التعليم، وذلك لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لتطويرها وصقلها.