مصادرة وإتلاف دجاج فاسد

جدة ـ البلاد

تمكنت أمانة محافظة جدة، من ضبط نحو 32 طناً من الدجاج مجهول المصدر، داخل شاحنة مخالفة بنطاق بلدية المليساء الفرعية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية مهدي اليامي، أن الفرق الميدانية خلال متابعتها المواقع رصدت سيارة نقل بدون شعار خارجي تحمل “حاوية” 40 قدما يحتوي على دجاج مبرد تظهر عليه علامات التلف والفساد وغير صالح للاستخدام الآدمي وتفتقر إلى أدنى اشتراطات النقل والحفظ الصحيح للغذاء، فيما تضمنت الكميات تاريخ إنتاج قديم.

وأبان أنه جرى مصادرة وإتلاف الكميات المرصودة داخل السيارة وعلى الفور تم التحفظ على الشاحنة ومصادرة الحمولة وإتلافها نظراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكد استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.