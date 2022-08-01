“مسام” ينزع 934 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر يوليو 2022م من انتزاع 934 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 37 لغمًا مضادًا للأفراد و269 لغمًا مضادًا للدبابات، و624 ذخيرة غير متفجرة ، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 176 لغمًا مضادًا للدبابات و500 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و37 لغمًا مضادًا للدبابات و 6 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وجرى نزع 24 لغمًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع فريق “مسام” لغمين مضادين للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و 6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، و8 ألغام مضادة للأفراد و16 لغمًا مضادًا للدبابات و 108 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر يوليو إلى 3.432 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 352 ألفًا و 315 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.