“مجمع الملك سلمان العالمي” يطلق مسابقة “تحدي الأطفال للإلقاء”

جدة : البلاد

بجوائز تزيد قيمتها على 200,000 ريال أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس الأحد لنسخة الثانية من مسابقة”تحدي الأطفال للإلقاء” ، عبر منصة تويتر بشراكة استراتيجية مع الموسوعة العالمية للأدب العربي “أدب”.

وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 5 حتى الـ12سنة، من جميع أنحاء العالم. وتنطوي على أهداف سامية تتمثل في لفت الانتباه إلى المهتمين باللغة العربية وفنونها وتشجيع مواهبهم، وتتيح الفرصة للمواهب من الأطفال لتقديم ما يبرز قدراتهم اللغوية والأدائية، وتجسيد جمال اللغة العربية من خلال إلقاء أبنائها، بالإضافة إلى تمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعات لغوية لا تقل عن الإبداعات في المجالات الأخرى.

وتأتي هذه الفعالية التنافسية ضمن المبادرات الكبيرة التي يطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي أنشئ بتاريخ 13 محرم 1442 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34).