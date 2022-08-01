ضبط مخالفات صيد بحري في جدة

جدة ـ البلاد

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة جهودها لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وكثّف فرع وزارة البيئة في منطقة مكة المكرمة الجهود في محاصرته للمخالفين من خلال جولات ميدانية على شواطئ مدينة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنين ومقيمين.

حيث اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي انه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تم مصادرة تلك الأدوات من بنادق وشباك صيد محظورة بالإضافة الى مصادرة ” المصيد” أكثر من 105 كيلوجرام من الأسماك مظبوطه معهم تم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي تفاصيل تلك الحملات التي ما تزال مستمرة لضبط المخالفين على شواطئ مدينة جدة الجنوبية، والشمالية نجح رجال حرس الحدود بجدة بمركز الشعيبة المسدودة في ضبط عدد (8) مقيمين يقومون بصيد الاسماك بطريقه غير نظاميه مستخدمين شباك صيد اسماك محظوره ، ومصادرة 100 كيلوجرام اسماك حيث تم تسليمها لاحد الجمعيات الخيرية ، كما تم استلام بلاغ اخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة في ضبط عدد (2) مواطنين يقومون بصيد الاسماك بطريقه غير نظاميه مستخدمين عدد (2) بنادق صيد اسماك محظوره ومصادرة 5 كيلوجرام اسماك معهم ، كما تم استلام بلاغ اخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة لضبط مقيم يقوم بصيد الاسماك بطريقه غير نظاميه مستخدما بندقية صيد اسماك محظورة.