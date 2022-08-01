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تضاعف عدد سكان دبي 165 مرة بين عامي 1950 و2020

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1444 هـ       1 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

دبي : البلاد

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، انفوجرافيك للنمو السكاني في دبي بين 1950 والمتوقع في 2040.

وأوضح المكتب الإعلامي أن عدد السكان تضاعف بنحو 165 مرة ما بين 1950 و2020، حيث كان عدد السكان في 1950، 20.000 بينما في 1960 وصل إلى 40.000، وفي 1970 وصل إلى 73.000، وفي 1980 وصل إلى 254.000، أما في 1990 كان 473.000، وفي 2000 وصل إلى 907.000، بينما وصل في 2010 إلى 1.8 مليون، وفي 2020 إلى 3.3 مليون، ومن المتوقع أن يصل في 2024 إلى 5.8 مليون.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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