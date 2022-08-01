انطلاق مهرجان العنب والفواكه بعسير

أبها ـ مرعي عسير

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ممثلًا في “وحدة الماوين” ببلحمر شمال مدينة أبها.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر 4 أيام 35 مزارعًا سيعرضون منتجات مزارعهم الخاصة مثل العنب بأنواعه وعدة أنواع من فواكه الرمان والخوخ والفركس والتوت.

كما تشارك في فعاليات المهرجان عدة جهات منها: إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير والأمانة ممثلة في بلدية بلحمر والشرطة، ومجلس الجمعيات التعاونية ممثلا بالجمعية التعاونية الزراعية بالماوين.

ويتوافق موعد المهرجان مع مهرجان صيف أبها 2022م الذي يحقق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، ويوجد فرص استثمارية ووظيفية، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير.