الفتح يواجه رادوملي السلوفيني ودياً

الدمام-حمودالزهراني
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء غد الثلاثاء مواجهة ودية أمام فريق إن كيه رادوملي السلوفيني وذلك ضمن المعسكر الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.
وأجرى الفريق تدريباته اليوم الاثنين على فترتين، حيث ركز الجهاز الفني خلال المران الصباحي على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات مختلفة، وفي الفترة المسائية عمد المدير الفني السيد دونيس على اجراء تدريبات تكتيكية طبق خلال العديد من الجمل الفنية، والتي ينوي تجربها في مواجهة الغد الودية.
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