المحليات

“العدل”: إصدار 2.8 مليون وكالة إلكترونية خلال العام الجاري

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1444 هـ       1 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال العام الجاري -حتى نهاية شهر يوليو المنصرم-، إذ بلغت نحو 2.8 مليون وكالة، مما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرًا المراجعة والاعتماد.

يذكر أن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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