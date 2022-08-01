الرياضة الخليج يستعد لمواجهة البطائح الإماراتي وديًا

الدمام- حمودالزهراني

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الخليج لمواجهة فريق البطائح الإماراتي وديًا الأربعاء المقبل، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد 2023-2022. وقد ركز الجهاز الفني على الجانب اللياقي في الفترة الصباحية، وفي الفترة الثانية قسم المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل اللاعبين لمجموعتين تلاها تدريبات التكتيكية من لمسة واحدة، ومن المقرر التحاق اللاعب الغابوني أندريه بوكو لبعثة الدانة بمدينة إزميت مساء اليوم الاثنين قبل الانضمام للفريق في البرنامج الإعدادي.