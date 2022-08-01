إطلاق البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء

جدة : البلاد

تنظم الهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء حضوريًا في الرياض بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management، وذلك في مركز هواوي لفضاء المستقبل، حيث يهدف البرنامج إلى رفع المعرفة وتنمية مهارات الطلاب الجامعيين في مجال الفضاء وعلومه، من خلال دورات تدريبية يقدمها مختصون في علوم الفضاء.

يستهدف البرنامج طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة بمعايير تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ودارس حاليًا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة مع إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة بالإضافة إلى اجتياز امتحان القبول الخاص بالبرنامج.

من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل في 7 أغسطس، حيث سيقام البرنامج خلال الفترة (14 أغسطس – 25 أغسطس) من عام 2022م، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 4عصرًا.

تجدر الإشارة إلى أن الملتحقين في البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.

يأتي هذا البرنامج لتعزيز دور الهيئة في كل ما يتعلق بقطاع الفضاء، وذلك عبر تطوير القدرات البشرية من خلال رفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء فضلًا عن تحسين جودة وكفاءة المحتوى المتعلق بمجال الفضاء إلى جانب إلهام الأجيال القادمة من خلال تبصيرهم بالوظائف العلمية والتطبيقية والهندسية التي تختص بقطاع الفضاء.