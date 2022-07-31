الرياضة وزارة الرياضة تختتم برنامجاً تدريبياً لإعداد الكوادر لاستضافة الوفود الشبابية بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

اختتمت ورش العمل التدريبية التي تنفذها وزارة الرياضة متمثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب دورة ( إعداد الكوادر لاستضافة وإيفاد الوفود الشبابية) اليوم الأحد في الخبر.

ويستهدف هذا البرنامج تدريب المشاركين على المهارات الحياتية والعامة، وتشمل عدداً من البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض. وأوضح مدير إدارة الرحلات والوفود الشبابية بوزارة الرياضة خالد المحبوب، أن البرنامج بدأ يوم الأربعاء الماضي واستمر لمدة خمسة أيام، واستهدف تدريب 25 شاباً وفتاة، وذلك في إطار اهتمام وكالة شؤون الرياضة والشباب بتدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود الشبابية ومساهمتها في توسيع قاعدة فن التعامل مع الوفود وتعلم البروتوكلات. من جانبها، أفادت المدربة ندى المطيري أن هذا البرنامج يعد من برامج القدرات البشرية التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً، حيث يركز البرنامج على تطوير وتمكين الشباب وغرس القيم والانتماء الوطني وتحقيق مفهوم المواطنة العالمية، حيث يكون لشبابنا دور كبير وفعال للتقدم والتطور وتحقيق التفاعل الإيجابي مع العالم.