مهاجم برشلونة “برايثوايت” على أعتاب الدوري السعودي

قالت يومية “SPORT” الإسبانية أن ناديًا من الدوري السعودي يتفاوض مع برشلونة بشأن التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت (31 عامًا).

ونشرت اليومية المقرّبة من أسوار النادي الكاتالوني تقريرًا الأحد 31 يوليو، زعم أن ناديًا سعوديًا (من دون ذكر اسمه) قدّم عرضًا مغريًا لبرايثوايت.

يمر النجم الدولي الدنماركي برايثوايت بفترة توتّر في العلاقات مع إدارة برشلونة التي تسعى في الأساس إلى بيعه في الميركاتو الحالي 2022.

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يرتبط برايثوايت بعقد مع برشلونة إلى غاية صيف 2024. ووفد أول مرة إلى النادي عام 2020 قادمًا من ليغانيس الإسباني مقابل 18 مليون يورو.

تبلغ قيمة برايثوايت التسويقية حاليًا نحو 6 ملايين يورو طبقًا لمنصة “transfermarkt” ويطلب وكيل أعماله قرابة 10 ملايين يورو راتب سنوي.

أفضل أهداف برايثوايت مع برشلونة