في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف.. (عناد ولاضي والفايزة» الأفضل في ختام منافسات فئة «الحقايق)

الطائف- البلاد

اختتمت مساء أمس منافسات سن الحقايق العامة والمفتوحة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي يقام على أرضية ميدان الطائف، حيث أقيم 12 شوطا، في الفترة المسائية، ففي شوط القعدان مفتوح الرئيسي، انتزع “لاضي” لصاحبه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة اللقب بزمن قدره 4.47.86 وهو الأفضل في منافسات المساء.

وفي شوط ناري ضم نخبة الهجن الحقايق البكار، استطاعت البكره “الفايزة” المملوكة لبطشان صالح المحامض اليامي أن تحسم اللقب بعد منافسة شرسة؛ حيث ظفرت “الفايزة” الفوز بزمن وقدره 4.50.68 دقيقة، تاركة الوصافة لـ “الجذابة” ملك ماجد مذود عايد الشمري التي سجلت 4.52.11 دقيقة.

وفي الأشواط الصباحية، انتزع «عناد» لمحمد عبدالله المري، التوقيت الأسرع بواقع (4:38.229)، لفئة «الحقايق» بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني، وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الـ15 الأخرى كالتالي: «إنجاز» لمفلح حمود البلوي، و«مسرة» لعامر سعد المري، و«الباسل» لعامر سعد المري، و«رسمية» لسليمان سلامه الجهني.

و«سياف» لسليمان سلامه الجهني، و«الميهولة» لخليفه عبدالله القعود، و«شاهين» لـعبدالله مخيمر العطوي، و«لفحة» لمظفر محمد العامري، و«الكايد» لناصر محمد المري، و«الزعيمة» لـفالح حمود البلوي. و«المشاكس» لـحمد نهيان العامري، و«رفحاء» لفيصل متعب الشمري، و«الذيب» لعلي شافي العجمي، و«شواهين» لـماجد محمد المري، وأخيرًا فاز «كفو» لعماد معوض العنزي بالمركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.