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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس إفريقيا الوسطى

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1444 هـ      31 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية من فخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية إفريقيا الوسطى السيد أرنير برتران بيري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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