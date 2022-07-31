انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

بيروت : البلاد

انهار جانب من الجزء الشمالي لصوامع القمح في مرفأ بيروت اليوم الأحد من دون التسبب في خسائر بشرية.

ودعت وزارتا الصحة والبيئة اللبنانيين إلى ارتداء الكمامات وإغلاق النوافذ والأبواب، فيما طوق الجيش محيط الصوامع مانعا الاقتراب حفاظا على السلامة العامة.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم شاهدوا غبارا أبيض غطى أجواء المرفأ.

ويشار إلى أن هذه الصوامع كانت قد تضررت بعد انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وجاء سقوط هذه الجزء من المرفأ بعد تكرر اندلاع النيران فيه، وقد حذرت السلطات اللبنانية، قبل أيام، من أن الجزء الشمالي المتصدع من جراء الانفجار معرض لـ”خطر السقوط”.

وتأتي هذه الأحدث قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار، الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.