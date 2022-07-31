النفط يعاود الصعود

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل ، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار، أي 2.7%، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى 0.9 %، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6% ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولار، بزيادة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من 6% في شهر يوليو.

وعانى معظم المنتجين في أوبك من نقص في الاستثمار بسبب تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الضغط على المستثمرين للتخلي عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وقالت ثمانية مصادر إن (أوبك بلس) ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر ، ويتوقع أيضا أن تناقش الاجتماع زيادة إنتاجية طفيفة.