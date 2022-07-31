الرياضة

المنتخب الفلسطيني يعبر الأردن لنصف نهائي كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1444 هـ      31 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها- البلاد
عبر المنتخب الفلسطيني إلى نصف نهائي كأس العرب لـلمنتخبات تحت 20 عاما، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية 4/5، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل لـ المنتخب الفلسطيني اللاعب محمد صندوقة، بينما سجل للمنتخب الأردني اللاعب علاء ديه.

وبذلك يكون المنتخب الفلسطيني أول المتأهلين لنصف نهائي البطولة. وتقام بقية مباريات ربع النهائي حيث يواجه الأخضر السعودي نظيره اليمني في أبها، ثم يتقابل المنتخبان المصري والمغربي على ملعب ضمك، والمنتخبان الجزائري والتونسي في أبها.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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