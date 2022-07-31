المنتخب الفلسطيني يعبر الأردن لنصف نهائي كأس العرب

أبها- البلاد
عبر المنتخب الفلسطيني إلى نصف نهائي كأس العرب لـلمنتخبات تحت 20 عاما، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية 4/5، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.
وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل لـ المنتخب الفلسطيني اللاعب محمد صندوقة، بينما سجل للمنتخب الأردني اللاعب علاء ديه.
وبذلك يكون المنتخب الفلسطيني أول المتأهلين لنصف نهائي البطولة. وتقام بقية مباريات ربع النهائي حيث يواجه الأخضر السعودي نظيره اليمني في أبها، ثم يتقابل المنتخبان المصري والمغربي على ملعب ضمك، والمنتخبان الجزائري والتونسي في أبها.