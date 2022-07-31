الأخضر الشاب يتجاوز اليمن ويلاقي فلسطين في نصف نهائي كأس العرب

متابعة – هلال سلمان
تأهل منتخبنا للشباب لملاقاة نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد إقصائه منتخب اليمن بركلات الترجيح (3-1) في مباراة ربع النهائي التي جرت مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.
بدأت خطورة الأخضر برأسية سالم النجدي من ركلة ركنية لكن الحارس اليمني أمسك بها (د 7)، ثم سدد عبدالعزيز العليوة في الشباك الجانبية (د 14)، وتوغل عبدالله الزيد داخل المنطقة لكن تمريرته اصطدمت بالدفاع وانتهت الكرة بين يدي الحارس (د 36)، وحاول عبدالله رديف هز شباك اليمن برأسية بعد عرضية فيصل الصبياني لكن كرته مرت بجوار القائم (د 42)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تألق حارس الأخضر أسامة المرمش في إبعاد تسديدة علاء الدين عوشة، ثم عاد رديف لتهديد مرمى اليمن لكن رأسيته مرت بجوار المرمى (د 53)، وسدد مصعب الجوير كرة رائعة لكن حارس اليمن بسام فريد أبعدها بصعوبة لركنية (د 62)، وأجرى مدرب الأخضر صالح المحمدي أولى تغييراته بإشراك مشاري النمر مكان عبدالعزيز الفرج ، ثم صوب الجوير كرة صدها الدفاع لتصل لرديف الذي سدد برأسه فوق المرمى (د 68)، وقبل نهاية الشوط الثاني زج المحمدي بياسين الزبيدي مكان الزيد، لكن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، حيث تصدى حارس الأخضر المرمش لأول 3 ركلات لمنتخب اليمن قبل أن ينجح بوتشي في هز شباكه، فيما سجل للأخضر رديف والجوير وأهدر النمر، قبل أن تمنح ركلة محمد المري الفوز للأخضر.