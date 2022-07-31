الرياضة أخضر السلة للشباب يتخطى الإمارات ويحجز مقعده في نصف نهائي الخليجية

الرياض – هاني البشر

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب، المؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره الإماراتي مستضيف البطولة ٥٨-٤٨ في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على صالة نادي الوصل بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الفوز الثالث على التوالي للأخضر في البطولة. الأخضر السعودي فرض أفضليته طوال اللقاء وتقدم في الفترة الأولى ١٣-١٢ ، واستمر على نفس الوتيرة والأداء في الفترة الثانية وانتهت لصالحه بفارق خمس نقاط ٣٠-٢٥ ، وفي الفترة الثالثة واصل الأخضر تفوقه دفاعا وهجوما وتقدم بفارق ١٢ نقطة ٤٨-٣٦، واستمر على نفس الأداء في الفترة الرابعة، لينهى اللقاء لصالحه بفارق ١٠ نقاط.

ويلعب الأخضر اللقاء الرابع له أمام نظيره القطري بعد غد الثلاثاء، ويختتم مشواره في الدور التمهيدي يوم الأربعاء أمام نظيره البحريني. فيما تلعب مباريات الدور النصف النهائي يوم الجمعة المقبل.