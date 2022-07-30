الرياضة «عناد» الأفضل في الأشواط الصباحية لفئة «الحقايق» بمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف- البلاد انتزع «عناد» لمحمد عبدالله المري، التوقيت الأسرع بواقع (4:38.229)، في الأشواط الصباحية لفئة «الحقايق» بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022. وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الـ15 الأخرى كالتالي: «إنجاز» لمفلح حمود البلوي، و«مسرة» لعامر سعد المري، و«الباسل» لعامر سعد المري، و«رسمية» لسليمان سلامه الجهني. و«سياف» لسليمان سلامه الجهني، و«الميهولة» لخليفه عبدالله القعود، و«شاهين» لـعبدالله مخيمر العطوي، و«لفحة» لمظفر محمد العامري، و«الكايد» لناصر محمد المري، و«الزعيمة» لـفالح حمود البلوي. و«المشاكس» لـحمد نهيان العامري، و«رفحاء» لفيصل متعب الشمري، و«الذيب» لعلي شافي العجمي، و«شواهين» لـماجد محمد المري، وأخيرًا فاز «كفو» لعماد معوض العنزي بالمركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر. يذكر أن سباقات الحقايق تختتم منافساتها عصر اليوم السبت، بواقع 12 شوطًا لمسافة 3 كم، ليكون يوم غدٍ الأحد فترة توقف لجميع المشاركين. وتنطلق يوم الاثنين المقبل منافسات فئة «اللقايا» لـ4 كم، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و10 أشواط في الفترة المسائية، وتستمر لثلاثة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وقد انطلقت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، يوم 23 يوليو، وتستمر لـ44 يومًا، وتعد جوائز المهرجان هي الأكبر في قيمتها على مستوى رياضات الهجن، التي تقدر بـ56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال.