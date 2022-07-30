الرياضة البيروفي” فاليرا” على أعتاب النموذجي

جدة- هلال سلمان اقترب نادي الفتح من التعاقد مع مهاجم منتخب بيرو أليكس فاليرا من نادي يونفيرسيتاريو البيروفي، حيث اتفق معه على كافة بنود العقد وتبقت بعض اللمسات الأخيرة لإعلان الصفقة بشكل رسمي. يبلغ فاليرا من العمر 26 عاما، وبدأ مشواره مع فريق ديبورتيفو غارسيلاسو عام 2018 قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو لايكوابامبا في الموسم التالي؛ حيث خاض معه 21 مباراة وسجل 9 أهداف، ثم وقع عقدا للانتقال إلى فريقه الحالي يونيفيرسيتاريو عام 2020، ليلعب معه 41 مباراة محرزا 23 هدفا، ليلفت أنظار مدرب منتخب بيرو الذي أشركه بديلا في المباراة أمام البرازيل في كوبا أمريكا 2021. وشارك فاليرا مع منتخب بلاده في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2022، وأهدر ركلة الترجيح الحاسمة أمام أستراليا التي اقتنصت بطاقة الظهور في المونديال المقبل.

ولعب فاليرا 7 مباريات مع منتخب بيرو، وسجل هدفين دوليين في مرمى منتخبي بنما وجامايكا في مباراتين وديتين.