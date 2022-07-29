الرياضة

“شرارة” و” مرضي” يتألقان في الحقايق والقعدان بمهرجان ولي العهد للهجن

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1444 هـ      29 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف- البلاد
تواصلن اليوم الجمعة 29 يوليو 2022- ثاني أيام منافسات سن الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 في نسخته الرابعة، الذي يقام على أرضية ميدان الطائف.

فقد تبارت الهجن في الأشواط المسائية على مدار 12 شوطاً من نقطة الثلاثة كيلومترات، وفيها، كانت “شراره” ملك فرج محمد صالح آل رزق هي سيدة شوط السباق الأول، والمخصص للحقايق بكار، حيث وصلت خط النهاية بتوقيت زمني قدره 4.54.31 دقيقة.

وعلى صعيد القعدان، كان “مرضي” هو صاحب الأداء الأفضل ليهدي مالكه فيصل فهد فهيد آل محمد الهاجري الفوز، وذلك عبر رحلة قدرها 4.52.06 دقيقة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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