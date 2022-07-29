“شرارة” و” مرضي” يتألقان في الحقايق والقعدان بمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف- البلاد
تواصلن اليوم الجمعة 29 يوليو 2022- ثاني أيام منافسات سن الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 في نسخته الرابعة، الذي يقام على أرضية ميدان الطائف.
فقد تبارت الهجن في الأشواط المسائية على مدار 12 شوطاً من نقطة الثلاثة كيلومترات، وفيها، كانت “شراره” ملك فرج محمد صالح آل رزق هي سيدة شوط السباق الأول، والمخصص للحقايق بكار، حيث وصلت خط النهاية بتوقيت زمني قدره 4.54.31 دقيقة.
وعلى صعيد القعدان، كان “مرضي” هو صاحب الأداء الأفضل ليهدي مالكه فيصل فهد فهيد آل محمد الهاجري الفوز، وذلك عبر رحلة قدرها 4.52.06 دقيقة.