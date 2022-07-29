الرياضة الفتح يواصل معسكره.. وجراحة ناجحة للبريكان

الدمام- حمودالزهراني

واصل فريق الفتح تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل. وعمد الجهاز الفني بقيادة السيد دونيس على تطبيق البرنامج التدريبي الذي تم اعتماده. من جهة أخرى، أوضح الجهاز الطبي للفريق عن حاجة اللاعب فراس البريكان للراحة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في موضع الأنف، ومن المتوقع أن يلتحق بالفريق بعد عودته من المعسكر الخارجي. وهذا وقد وقعت إدارة الفتح مخالصة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم باسل البحراني. وقدمت الإدارة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها مع النموذجي، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.