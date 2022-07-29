الرياضة البرازيلي سوزا يفسخ عقده مع أبويل القبرصي ويلتحق بالخليج

الرياض – هاني البشر

تمكنت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل من ضم النجم البرازيلي لوكاس سوزا لاعب أبويل القبرصي بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه؛ للانضمام للخليج في منافسات الموسم الرياضي 2023-2022. وأبدى حسين تركي، إداري الفريق الأول لكرة القدم إعجابه الشديد بقدوم لاعب الوسط البرازيلي سوزا صاحب الخبرة الكبيرة، مؤكدا أن اختيار اللاعب جاء من قبل المدرب البرتغالي بيدرو الذي استقر على خيار لوكاس بعد رفضه باقي الخيارات المتاحة نتيجة إيمانه بقدرات ابن السليساو القادرة على إدارة منطقة المناورات من خلال تجاربه السابقة. وقاد لوكاس سوزا أبويل القبرصي إلى تحقيق ذهب الدوري القبرصي في 2018 و 2019 كما شارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي وشارك في 33 مباراة في الموسم الماضي؛ حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها.