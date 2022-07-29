الاتفاق يقسو على “العماني الأولمبي” برباعية في أولى ودياته بتركيا

الدمام- حمودالزهراني
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على منتخب عمان الأولمبي بنتيجة 0/4 في أولى وديات فارس الدهناء، التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي ضمن البرنامج الإعدادي بمعسكر تركيا، الذي سيستمر حتى 18 أغسطس تحضيرا للموسم الجديد 2022/23.
سجل أهداف فارس الدهناء كل من يوسف نياكاتي د12، وحامد الغامدي د37، وعبد الله السالم د61، وروبن كوايسون د85.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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