الرياضة الاتفاق يقسو على “العماني الأولمبي” برباعية في أولى ودياته بتركيا

الدمام- حمودالزهراني

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على منتخب عمان الأولمبي بنتيجة 0/4 في أولى وديات فارس الدهناء، التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي ضمن البرنامج الإعدادي بمعسكر تركيا، الذي سيستمر حتى 18 أغسطس تحضيرا للموسم الجديد 2022/23. سجل أهداف فارس الدهناء كل من يوسف نياكاتي د12، وحامد الغامدي د37، وعبد الله السالم د61، وروبن كوايسون د85.