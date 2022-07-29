الرياضة أخضر الشباب يبدأ استعداده للقاء اليمن في ربع نهائي كأس العرب

الرياض – هاني البشر واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الجمعة تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب، التي تسنضيفها مدينتا أبها وخميس مشيط. وقد أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، حيث طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة. ويستكمل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا السبت تحضيراته، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن مساء يوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.