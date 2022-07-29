الرياضة أخضر السلة للشباب يتغلب على عمان في افتتاح البطولة الخليجية

الرياض – هاني البشر

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على نظيره العماني ٦٣-٣٣ في أولى مبارياته في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت ١٨ عاما المؤهلة لكأس آسيا أمام نظيره العماني، التي أقيمت اليوم الجمعة بصالة نادي الوصل بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فرض الأخضر سيطرته طوال المباراة، وأنهى الفترة الأولى لصالحه ٢٧ – ٤، والفترة الثانية شهدت مشاركة جميع اللاعبين البدلاء وانتهت لصالح المنتخب السعودي ٤١-١٠. واصل الأخضر سيطرته في الفترة الثالثة، وانتهت لصالحه ٥٠-٢٥، واستمر على نفس الوتيرة والأداء في الفترة الرابعة، وأنهى اللقاء لصالحه، ويلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته غدا السبت أمام نظيره الكويتي عند الساعة ٧.٣٠ بتوقيت السعودية.