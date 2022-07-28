شراكات قوية

الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان والحفاوة البالغة بسموه، عكستها النتائج المهمة للزيارة على كافة الأصعدة، تأكيدا لقوة الروابط التاريخية والعلاقة المميزة، وحرص القيادة في البلدين الصديقين على تحقيق المزيد من التعاون المشترك والآفاق الواعدة للاستثمار في القطاعات التقنية الحيوية، وتتويج ذلك بإنشاء “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني” وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز المصالح المشتركة في مختلف المجالات، ودعم نمو التبادل التجاري والثقافي والسياحي وغيرها من المجالات التنموية.

على الصعيد السياسي تشكل المملكة واليونان قوة داعمة للاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والعالم، حيث تحرص الدولتان على التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الأمن والاستقرار الدوليين ودعم الجهود الرامية إلى ذلك.

كما تمثل زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا أهمية كبرى لما يتمتع به البلدان من مكانة وتأثير، وتجمعهما علاقات راسخة وشراكة قوية ، والحرص المشترك على التنسيق تجاه التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية لتحقيق السلم والاستقرار.