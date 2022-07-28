حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية بعسير والباحة

الرياض : البلاد

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن مشاركته في مهرجان صيف عسير، حملة توعوية تحت عنوان “متنزهات مستدامة”، بالتعاون مع هيئة تطوير عسير ومشاركة أكثر من 12 جهة حكومية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الغطاء النباتي والثروات الطبيعية للمتنزهات الوطنية، وتجنُّب السلوكيات الخاطئة التي تضر الكنوز الطبيعية في المتنزهات الوطنية.

وتهدف الحملة، التي ستشمل منطقة الباحة أيضا بالتعاون مع العديد الجهات الحكومية، إلى تشجيع السلوكيات الصحيحة لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الواعي والمسؤول نحو الحفاظ على المتنزهات الوطنية في منطقتي عسير والباحة خصوصًا خلال المرحلة الأولى وفي جميع مناطق المملكة عمومًا، وذلك من خلال التنزه والاستمتاع بالثروات الطبيعية مع الالتزام بالسلوكيات الحضارية الإيجابية، التي تعزز ازدهار الغطاء النباتي وحمايته واستدامته في المتنزهات الوطنية حول المملكة.

كما تؤكد الحملة أهمية البعد عن التصرفات المهددة لسلامة الغطاء النباتي مثل مسببات الحرائق وما ينجم عنها من أضرار بيئية واقتصادية، إضافة إلى الاحتطاب وقطع الأشجار والنباتات، وإتلاف الممتلكات والمرافق العامة داخل المتنزهات الوطنية، والتوقف عن إطعام الحيوانات والقرود بها؛ حيث يؤثر ذلك في النظام البيئي من خلال التلوث الناتج عن سلوكيات عدم النظافة بترك المخلفات وبقايا الطعام، ما يضر سلامة الغطاء النباتي، وجماله لتبقى متنزهات الوطن دومًا مزدهرة ومستدامة.

ويعمل المركز من خلال برنامج المتنزهات الوطنية على نشر الوعي والتثقيف لدى عموم المجتمع لتعزيز الاستدامة البيئية، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة في الحفاظ على الثروات الطبيعية.

يذكر أن المركز يهدف إلى حماية وتنمية مواقع الغطاء النباتي واستدامتها وتذليل التحديات التي تواجهها في مختلف مناطق المملكة عبر نشر الوعي بأهميتها وضرورة المحافظة عليها، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.