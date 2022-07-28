الرياضة تونس تقسو على جيبوتي بسداسية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

متابعة- محمود العوضي

فاز المنتخب التونسي على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0، في ختام مباريات المجموعة الخامسة، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل في مدينتي أبها وخميس مشيط.. سجل أهداف منتخب تونس كل من “محمد عزيز ورائد بو شنييه بواقع هدفين لكل منهما، وهدف لكل من محمد الضاوي وزين الدين ساسي”. ونال لاعب المنتخب التونسي زين الدين ساسي جائزة أفضل لاعب في المباراة. بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب تونس لـ6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، يليه منتخب البحرين بـ3 نقاط، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد؛ ليضرب موعدا في ربع النهائي مع المنتخب الجزائري أول الجموعة الثالثة.

كما ضمن منتخب اليمن التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني، بعد أن حل وصيفا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب الأردن المتصدر بـ4 نقاط.