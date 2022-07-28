انطلاق مهرجان (صيف أبها 22)

أبها- مرعي عسيري

أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير أمس ، مهرجان (صيف أبها 2022 تحت عنوان “فوق الجبال” الذي تبدأ فعالياته اليوم “الخميس”، وتستمر حتى 24 سبتمبر في منطقة “سما أبها”.

وأشاد مدير المهرجان حاتم الحربي بدعم واهتمام سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير من خلال توجيهاته المباشرة لجميع القطاعات الحكومية والخدمية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل الوصول لمواقع الفعاليات مع تفعيل ميداني لمبادرة حسن الوفادة تحت عنوان “ضيفك هو ضيف عسير كلها”، مبينًا أن المهرجان يقدّم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر 6 مناطق موزعة بين : “خيرات عسير، الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، مشيرًا إلى أن المهرجان يوفر وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلاً عن العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات.

من جانبه أبان مدير فرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم أن الهيئة أتاحت استقبال الزوار في 3 مواقع تراثية هي: قرية رُجال، وموقع جرش الأثري، وبيت التراث بالنماص، مشيرًا إلى إمكانية زيارة أكثر من 24 موقعًا من مواقع التراث الثقافي المنتشرة في محافظات المنطقة.

ودعا رئيس لجنة متنزهات عسير الوطنية ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي المهندس يوسف البدر المجتمع المحلي والزوار والمصطافين إلى أهمية المحافظة على الغطاء النباتي.

بدوره أكد مدير التنمية الاجتماعية بهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان استمرار تفعيل مبادرة حسن الوفادة في نسختها الرابعة تحت عنوان “ضيفك هو ضيف عسير كلها”.