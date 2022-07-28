الرياضة انطلاق بطولة Fortnite.. ثالث منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز

مشاركة 88 لاعبا وجوائز 2 مليون دولار الرياض – هاني البشر

يستعد موسم الجيمرز – الحدث الأكبر في الرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً لإقامة بطولة اللعبة الشهيرة Fortnite التي ستكون ثالث منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون دولار في الفترة من اليوم الخميس 28 يوليو حتى 31 يوليو 2022. وعلى مدار 4 أيام سيتنافس 88 من نخبة لاعبي Fortnite من مختلف أنحاء العالم في فرق ثنائية، حيث سيتم تخصيص مليون دولار للوضع الثنائي بلا بناء وتُقام 6 مواجهات اليوم الخميس تليها 6 مواجهات أخرى غدا الجمعة، فيما تم تخصيص مليون دولار للوضع الثنائي العادي وستقام 6 مواجهات السبت المقبل، تليها 6 مواجهات الأحد المقبل. وسيحصل الثنائي الذي يحقق المركز الأول على أكبر حصة من المبلغ المخصص لكل وضع بواقع 250,000 دولار، وسيحصل الثنائي الوصيف على مبلغ 150,000 دولار، وسيكون مبلغ 100,000 من نصيب أصحاب المركز الثالث. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تعتبر لعبة Fortnite من أكثر الألعاب شهرة في العالم نظراً لتجربة اللعب وخصائصها الفريدة من نوعها، وتتعدى كونها لعبة إلكترونية لتصل إلى مرحلة التظاهرة الثقافية. كما تعتبر أحد الألعاب التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار في المملكة وخارجها” وأضاف سموه: “إضافة بطولة لهذه اللعبة الشهيرة ضمن موسم الجيمرز كان أحد القرارات التي لم نتردد فيها ونتطلع لاستضافة جميع المشاركين في البطولة ومشاهدة منافسات احترافية تمنح الجماهير ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية تجربة ترفيهية ورياضية مميزة”.