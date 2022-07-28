المنتخب الفلسطيني يرافق المغرب” المتصدر” لربع نهائي كأس العرب

متابعة- محمود العوضي

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من كأس العرب للشباب التي تحتضنها مدينتا أبها وخميس مشيط.

لم يظهر المنتخب المغربي إمكاناته في الشوط الأول، بعد فشله في تهديد المرمى الفلسطيني، في حين كاد هذا الأخير أن يخرج متقدما بهدف نظيف بعد تسديدة قوية من محمد شلظف تصدى لها الحارس عبد الله بن تايك.

وفي الشوط الثاني، صنع عثمان بوخريص أبرز فرص التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ72 من ضربة رأسية اصطدمت بالعارضة، قبل أن يتوج أنس ميموني مجهودات زملائه بتوقيع هدف الانتصار في الدقيقة الـ84.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي تأهله للدور الثاني كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد ست نقاط، في حين ظلت فلسطين في الوصافة بثلاث نقاط مرافقة “أشبال الأطلس” لربع النهائي كأحسن ثواني لمجموعة” ضمك”، بينما كان السودان قد غادر المسابقة بدون رصيد.