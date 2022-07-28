القهوة قد تكون سببا في العمى.. احترس من الإفراط لهذا السبب

القهوة هي الأكثر شعبية ربما حول العالم، حيث يعد جزءا أساسيا من روتين كثير من الناس في الصباح.

ولسوء الحظ، فإنه مثل معظم الأطعمة والمشروبات، فإن الإفراط في شرب القهوة يمكن أن يكون خطرا.

حيث يساهم في تفاقم مشكلات صحية، بينها الغلوكوما، وهي حالة صحية يتلف فيها العصب البصري.

الذي يربط العين بالدماغ. وإذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكرا، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى العمى.

وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من القهوة يوميا إلى زيادة خطر الإصابة بالغلوكوما.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي للمرض.

وتقترح شركة Vision Direct للعناية بالعيون أن “الاستهلاك المفرط” للمشروب الساخن الشائع حول العالم، يمكن أن يسبب الغلوكوما بسبب كمية الكافيين التي يحتويها.

وتقول الشركة: “إن تجاوز الكمية الموصى بها باستمرار قد يؤثر على صحتك ورؤيتك.

حيث يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الغلوكوما”.

وتشرح Vision Direct: “من المعروف أن المشروبات المحتوية على الكافيين تزيد من ضغط الدم وكذلك الضغط في عينيك.

والمستويات العالية باستمرار من ضغط العين تسبب الغلوكوما.

لذلك يمكن بسهولة أن يكون هناك رابط بين عادة تناول القهوة وأحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم”.

وبشكل أكثر تحديدا، خلصت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد في عام 2012 إلى وجود صلة بين شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة وخطر الإصابة بالغلوكوما، أو كما تعرف بـ”الزرق”.