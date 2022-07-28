الرياضة العدالة يوقع مع اللاعب البيروفي كريستوفر جونزاليس

الدمام- حمودالزهراني

وقعت إدارة نادي العدالة مع اللاعب البيروفي كريستوفر جونزاليس بعد اجتياز الكشف الطبي.

من ناحية أخرى، احتفت إدارة النادي بالحارس ميلان مياتوفيتش بمناسبة عيد ميلاده، حيث أقامت له حفلا بالمناسبة. وقد واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تدريباته اليومية ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل. وركز مدرب الفريق التونسي يوسف المناعي على تطبيق برنامجه التدريبي على فترتين، حيث انطلقت الحصة الأولى الصباحية في صالة الجيم والتي عمد فيها على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية. وفي الفترة المسائية عمد إلى مواصلة التمارين اللياقية من خلال اجراء تدريبات منوعة وإجراء تدريبات مختلفة باستخدام الكرة.