الشباب يوقع مع الاسباني مورينيو

الرياض – هاني البشر

وقعت إدارة نادي الشباب عقداً مع المدير الفني الأسباني السيد فيسنتي مورينيو وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك لمدة موسم رياضي.

بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لمورينو في مهمته الفنية المقبلة مع “شيخ الأندية”.

وكان المدرب الاسباني فيسنتي مورينو بلا ناد منذ رحيله عن إسبانيول في مايو الماضي، علما أنه سبق أن درب أندية ريال مايوركا وجيمناستيك وخيريز في إسبانيا. وأطول مسيرة تدريبيه لفيسنتي مورينو كانت مع جيمناستيك وقاده في 147 مباراة بين 2013 و2016، مقابل 133 مباراة مع ريال مايوركا بين 2017 و2020، و85 مباراة مع إسبانيالو بين 2020 و2022، و26 مباراة مع خيريز بين 2011 و2012.

وحقق فيسنتي مورينو مع إسبانيول لقب الدوري الإسباني للدرجة الثانية موسم 2020/2021، وأعاده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن تتم إقالته.

وفي الموسم الماضي احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة من 30 مباراة وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والنصر والفيحاء، وودع من نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.