الخليج يواصل معسكر إزميت ويتعاقد مع الشنقيطي

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي قادمًا من نادي الرائد، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 بعتقد يمتد حتى 2024. وأوضح عبدالله الشنقيطي المنضم حديثًا للدانة عن نيته تقديم أفضل ما لديه لتمثيل الفريق على أكمل وجه، كما أبدى سعادته بالالتحاق بالخليج المشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعتبر الشنقيطي سادس استقطابات إدارة الخليج على المستوى المحلي بعد كل من أيمن الحجيلي وعبدالله الصامطي بالإضافة إلى كل من طاهر الحجي وصالح العباس وعمر العودة.