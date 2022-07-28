الرياضة

الخليج يواصل معسكر إزميت ويتعاقد مع الشنقيطي

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1443 هـ      28 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي قادمًا من نادي الرائد، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 بعتقد يمتد حتى 2024. وأوضح عبدالله الشنقيطي المنضم حديثًا للدانة عن نيته تقديم أفضل ما لديه لتمثيل الفريق على أكمل وجه، كما أبدى سعادته بالالتحاق بالخليج المشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتبر الشنقيطي سادس استقطابات إدارة الخليج على المستوى المحلي بعد كل من أيمن الحجيلي وعبدالله الصامطي بالإضافة إلى كل من طاهر الحجي وصالح العباس وعمر العودة.

 

ويواصل الفريق تحضيراته للموسم المقبل على فترتين صباحية ومسائية في إطار المعسكر الإعدادي المقام بـ إزميت التركية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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