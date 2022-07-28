الخليج يتعاقد مع الغابوني أندريه بوكو

الدمام-حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع الدولي الغابوني اندريه بوكو الذي سيمثل الدانة خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل 2023-2022.

و أكد حسين آل دبيس مدير الفريق الكروي الأول عن جودة بوكو العالية التي ستعطي الإضافة الفنية المرجوة في خانة المحور الدفاعي التي يحتاجها الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

و سبق للغابوني اندريه بوكو تحقيق لقب كأس فرنسا مع بوردو الفرنسي في 2013-2012 بالإضافة إلى ذهب القارة الصفراء رفقة منتخب بلاده تحت 23 عاما و لعب في الدوري التركي 130 مباراة و مثل في تركيا آلتاي إزمير و كارديمير كارابوك سبور.