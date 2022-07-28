الرياضة الأخضر الشاب يعاود تدريباته استعداداً لربع نهائي كأس العرب

الرياض – هاني البشر عاود المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الخميس تدريباته بعد أن منح المدير الفني صالح المحمدي اللاعبين راحة عن التدريبات أمس الأربعاء في أعقاب مباراتهم أمام منتخب العراق يوم الثلاثاء الماضي، التي انتهت بنتيجة 4-1، ضمن بطولة كأس العرب. وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.