ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية

أثينا : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

دولة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع دولتكم أهمية العلاقة بين بلدينا، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الهيليني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولدولتكم تحياتي وتقديري.