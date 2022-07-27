لوحات فنية لتوثيق النشاط الزراعي

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

يجسّد معرض “خيف” الفني بالمدينة المنورة, نموذجاً مبتكراً لتوثيق الآثار الثقافية والحضارية للمزارع في المدينة المنورة, عبر أعمال فنّية تستعرض دور النشاط الزراعي في الجانب المجتمعي, ومراحل تطوّره, وجوانب من حياة المزارعين. ويحوي المعرض الذي يقام بـ “مركز المدينة المنورة للفنون” 103 لوحات, بالإضافة إلى 3 عروض مرئية قدّمها 27 فناناً وفنانة من هواة ومحترفي التصوير من شباب وفتيات المنطقة, استلهموا أعمالهم من وصف واقعي لحياة المزارعين قديماً, والبيئة المحيطة بهم, وارتباط مزارع النخيل بالحياة المجتمعية في المدينة المنورة, والمواد المستخدمة في نشاطهم الزراعي اليومي, وطرق ومصادر سقيا المزارع بالآبار والمياه الجوفية بالطرق التقليدية, وتحدّيات التأثير الحالي للمدن على النشاط الزراعي, ورفع مستوى الوعي حول ما تحتاجه المزارع من حلول مستدامة تسهم في تنميتها والحفاظ عليها كوجهة دائمة للعطاء البيئي والتفرّد الجمالي والمعرفة الثقافية.

ويأتي إطلاق مسمى “خيف” على المعرض, وفق المسمى القديم المتداول في المنطقة للمزارع, ويستقبل المعرض زائريه خلال الفترة المسائية ما بين الساعة الـ 6 وحتى الـ 11 مساءً, وحتى منتصف أغسطس المقبل.