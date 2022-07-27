زيادة المساكن الجديدة بالرياض

الرياض- البلاد

ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض لشهر يونيو إلى 4826 وحدة سكنية، بنسبة 37 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين تقرير صادر عن مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5163 وحدة سكنية شهرياً، حيث ارتفع عدد الوحدات الجديدة بنهاية النصف الأول من هذا العام بمعدل 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021.

وأوضح التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض عام 2021 بلغت 61,314 وحدة سكنية بزيادة تقدر نسبتها 9% عن العام 2020، حيث حقق المؤشر أفضل أداء له في ديسمبر من العام 2021 والذي بلغ عدد الوحدات الجديدة فيه 6681 وحدة سكنية.