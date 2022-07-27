بوابة رقمية شاملة للاستثمار السياحي

الرياض – البلاد

أطلق صندوق التنمية السياحي “بوابة الاستثمار السياحي”، المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت في القطاع السياحي، والتي من شأنها تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى الإجراءات وإنجاز الأعمال، ووصولاً إلى الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ضمن منظومة السياحة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الصندوق بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص لدعم نمو وتوسع المنشآت السياحية وتحفيزها، والتأكيد على السعي نحو تحقيق طموحات ومستهدفات القطاع السياحي.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري: يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الصندوق، حيث تعد البوابة المحطة الأولى لشركائنا ومستثمرينا، للاستفادة من خدماتنا المقدمة لمجموعة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمستثمرين المحتملين، بهدف توحيد الجهود مع جميع أطراف منظومة السياحة، وبما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ويحفز الاستثمارات النوعية تجاه قطاع السياحة الواعد، مُبدياً تفاؤله بأن تكون بوابة الاستثمار السياحي انعكاساً لأعمال وإنجازات الصندوق الذي يُعـد الممكِّن الرئيسي للمستثمر من خلال توفيره حلولاً تمويلية متكاملة، إضافة الى تقديمه الاستشارات الاستثمارية والتي تعزز تجربة المستثمر.

تمويل المستثمرين

وستعمل البوابة على توفير الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في المشاريع كافة، حيث تمكنهم من التسجيل من خلال السجل التجاري بشكل تلقائي دون الحاجة لتعبئة البيانات، بما يسهل عملية طلب التمويل، إضافة إلى الدعم المالي والاستشاري من الصندوق للمنشآت وروّاد الأعمال، ودوره الإستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الوجهات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى، حيث تستهدف بوابة الاستثمار جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمجالات المستهدفة، وهي: الوجهات والمعالم السياحية، الفنادق والإقامة، المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، التسوق السياحي، خدمات السفر والسياحة، التجارب والأنشطة السياحية.

ودعا صندوق التنمية السياحي المنشآت والمستثمرين في القطاع السياحي إلى استخدام البوابة للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، حيث تُمكِّنهم عبر بيئة عمل متطور ومثالية من طلب التمويل أو الاستثمار في الفرص السياحية بخطوات بسيطة “رقمياً”، متطلعاً إلى وصولهم إلى الحلول التمويلية والاستفادة منها.